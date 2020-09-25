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В селе Птхунк сгорело 10 квартир: пострадавших нет

В селе Птхунк сгорело 10 квартир: пострадавших нет

В областной центр кризисного управления Армавира 24 сентября в 18:08 поступило сообщение, что в одном из домов села Птгунк вспыхнул пожар. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, по вызову сложности пожара  №  2 на место выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС, два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана и оперативная группа отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ.

Был объявлен вызов сложности пожара № 3 на место пожата выехали еще одна оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС, еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда, четыре боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана, дежурный врач управления медицинского обеспечения и дежурный психолог отдела психологической помощи.

Оказалось, что на улице Шираза сгорели 10 квартир, 2 из которых частично. Пострадавших, к счастью, не было.

Пожарные-спасатели вынесли из квартир имущество.

С целью обеспечения освещения на место происшествия выехал еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС и спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.

Пожар был локализован в 20:13-го, потушен 23:57.

К тушению пожара были привлечены водовозы мэрии Вагаршапата и ЗАО “Веолия Джур”.

На месте происшествия находились министр по ЧС Феликс Цолакян, директор спасательной службы генерал-майор  В. Габриелян, заместитель директора полковник  Т. Петросян и полковник  А. Григорян.


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