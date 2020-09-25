Мюнхенская “Бавария” стала обладателем Суперкубка УЕФА.

Как передает «Арменпресс», в матче за Суперкубок УЕФА “Бавария” играла с испанской “Севильей”. Счет в матче первыми открыли футболисты “Севильи”, Лукас Окампос безошибочно реализовал назначенный на 13-й минуте 11-метровый удар. “Бавария” восстановила равенство счёта на 34-й минуте. Гол забил Леон Горецкий. А в дополнительное время матча, на 104-й минуте, Хави Мартинес стал автором победного гола немецкого клуба. Матч “Бавария” - “Севилья” закончился со счетом: 2:1.

“Бавария” во второй раз стала обладателем Суперкубка УЕФА.