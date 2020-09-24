Азиатские индексы выросли - 24-09-20

ТОКИО, 24 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.11% и составил 23087.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.08% и составил 1626.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.72% и составил 3223.18 пункта, а HANG SENG снизился на 1.82% и составил 23311.07 пункта.