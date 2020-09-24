Кредитные договоры имеют сложные формулировки: Омбудсмен призывает граждан прочитывать их

Защитник прав человека Арман Татоян призывает граждан при подписании кредитных договоров обязательно прочитывать их, отмечая, что в них бывают сложные формулировки. Как передает «Арменпресс», Татоян сказал об этом на парламентских слушаниях, проводимых по инициативе фракции “Процветающая Армения”. Слушания касаются применения штрафов по кредитам и другим просроченным обязательствам, их амнистий и других кредитных проблемы в банковской системе Армении.

Полномочия омбудсмена в вопросах с банками и кредитными организациями ограничены. Защитник прав человека не имеет полномочий заниматься конкретными жалобами в связи с банками, кредитными организациями, тем не менее, он осуществляет определенный мониторинг, с целью решения вопросов, связанных с правами человека, также ведется и определенная работа. “С 1 января 2020 года по 23 сентября 2020 года Защитник прав человека получил 200 письменных и устных жалоб от 400 человек о предполагаемых нарушениях прав граждан банками или кредитными организациями. Во время объявленного в Армении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции было получено 83 устных и письменных обращений от 276 человек”, - сказал Татоян.

Он отметил, что проблемы в сфере разные. Исследования омбудсмена показывают, что сообщения вызваны нарушениями прав или другими проблемными ситуациями. Татоян привел в качестве примера, то, что кредитные договоры, заключаемые между гражданами и банками, имеют сложные формулировки, и граждане подписывают их автоматически. “Они настолько сложны, что когда к нам обращаются с заявками, и мы их анализируем, возникают некоторые проблемы”, - сказал он, добавив, что банковской системе необходимо повышать осведомленность или упрощать контракты.

Защитник прав человека подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы граждане читали контракты.

Татоян отметил, что приход в суд для человека - серьезная проблема. “Одна из основных причин такой недопустимости заключается в том, что нет соответствующего альтернативного органа. Мы считаем, что должен быть соответствующий орган с арбитражными полномочиями, который, скажем, существовал бы в банковском союзе и мог бы разрешать споры с помощью профессиональных подходов

Защитник прав человека призвал граждан всегда изучать подписываемые ими документы. “Бывают проблемные ситуации, когда банк конфисковывает пенсию человека, пенсию по инвалидности, заработную плату”, - оредставил он.

Анна Григорян