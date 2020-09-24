Принято решение о строительстве моста на реке Дебед

Правительство приняло решение о строительстве нового моста на территории пропускного пункта Садахло-Баграташен государственной границы Республики Армения и Грузии и создании временной межведомственной экспертной комиссии, осуществляющей специальную комплексную экспертизу проектно-сметных документов моста, и утверждении ее состава.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, будет урегулирован процесс строительства нового моста на реке Дебед. Другим решением территории, необходимые для строительства моста, признаны территориями приоритетного общественного интереса.

Уже готова проектная документация, согласно которой в результате строительства моста будут отчуждены 3 земельных участка, расположенных в общине Баграташен Тавушской области Республики Армения. Крайний срок процесса отчуждения этих участков - 25 декабря 2020 года.