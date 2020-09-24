Два палестинца были ранены израильскими военными на Западном берегу

Два палестинца получили ранения в результате обстрела израильскими военными, когда собирались забросать бутылками с зажигательной смесью военный пост в округе Биньямина, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Наши солдаты только что предотвратили нападение на деревню Малик, расположенную к северо-западу от Рамаллы. Израильские военные заметили нескольких нападавших, которые готовились забросать их бутылками с зажигательной смесью, и открыли по ним огонь", - сообщили в своем твиттере израильские военные.

По данным местных СМИ, в ходе обстрела были ранены два палестинца.

Оба отправлены в больницу, один из них находится в состоянии средней или тяжелой степени тяжести, другой получил легкие ранения.