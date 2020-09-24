Государству ничего не было передано из имущества Манвела Григоряна: Нарек Бабаян

По словам председателя Комитета по управлению государственным имуществом Нарека Бабаяна, государству ничего не было передано из имущества бывшего председателя Еркрапа Манвела Григоряна.

“Со стороны его защиты заявления были сделаны, но после этого ничего не произошло, поскольку прокуратура решила, что на данном этапе государству нецелесообразно принимать в дар какое-либо имущество”, - сказал Бабаян журналистам после заседания правительства