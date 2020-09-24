Президент Финляндии поздравил Армена Саркисяна с Днем независимости Армении

Президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Дня независимости поздравительное послание направил президент Республики Финляндия Саули Ниинисте.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Саули Ниинисте передал свои поздравления и добрые пожелания президенту и народу Республики Армения.