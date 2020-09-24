Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Президент Финляндии поздравил Армена Саркисяна с Днем независимости Армении

Президент Финляндии поздравил Армена Саркисяна с Днем независимости Армении

Президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Дня независимости поздравительное послание направил президент Республики Финляндия Саули Ниинисте.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Саули Ниинисте передал свои поздравления и добрые пожелания президенту и народу Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации