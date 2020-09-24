Плановые отключения газоснабжения в Ванадзоре и в селе Гугарк

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 25-го сентября с 11:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по адресу улица Машиностроителей квартала Тарон-4 города Ванадзор Лорийской области, с 10:00 до 17:00 газопотребителей 12-й, 13-й, 14-й улиц села Гугарк Лорийской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.