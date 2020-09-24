Суарес перейдет в “Атлетико”

Уругвайский нападающий “Барселоны” Луис Суарес продолжит карьеру в мадридском “Атлетико”

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Мадридский клуб заплатит форварду 6 млн евро. Суарес в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с “Атлетико”.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес может перейти из “Барселоны” в туринский “Ювентус”. Для трансфера Суарес должен отказаться от идеи подписать договор на финальный раунд с “Барселоной”. “Ювентус” заплатит за это каталонскому клубу 3 миллиона евро. Если старая синьора выиграет в Серии “А” Лиги чемпионов, “Барселона” в виде бонуса получит около 13 миллионов.

Ранее стало известно, что “Барселона” не намерена продолжать сотрудничество с уругвайским нападающим. Контракт 33-летнего Суареса с клубом истекает в 2021 году. Клуб уже объявил новость о том, что уругвайский нападающий покинул команду.