Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

В Маралике сгорел участок с травяным покрытием в 40 га

В Маралике сгорел участок с травяным покрытием в 40 га

В Областной центр кризисного управления Ширака 23 сентября в 15:39 поступило сообщение, что в Маралике горит травяной участок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на участке под названием “Гулигёл”.

Пожар был локализован в 17:17, потушен в 17:27.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации