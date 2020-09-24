В Маралике сгорел участок с травяным покрытием в 40 га
09:30, 24 Сентябрь, 2020
В Областной центр кризисного управления Ширака 23 сентября в 15:39 поступило сообщение, что в Маралике горит травяной участок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.
Выяснилось, что пожар вспыхнул на участке под названием “Гулигёл”.
Пожар был локализован в 17:17, потушен в 17:27.
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