В Маралике сгорел участок с травяным покрытием в 40 га

В Областной центр кризисного управления Ширака 23 сентября в 15:39 поступило сообщение, что в Маралике горит травяной участок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на участке под названием “Гулигёл”.

Пожар был локализован в 17:17, потушен в 17:27.