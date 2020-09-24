Газета “Айастани Анрапетутюн”: Загадочные кратеры

“Когда в интернете появились первые сообщения о загадочных сибирских кратерах, совершенно непонятно было, чем обусловлено их появление. Кто-то предположил, что они возникли в результате оползней, а кто-то, что они образовались в результате падения космических объектов.

Ученые считают, что кратеры являются результатом скопления метана в “кармашках”, тающих под слоем вечной мерзлоты. Метан может поступать из неорганических источников, а на полуострове Ямал расположены одни из крупнейших в России месторождений природного газа. Газ образуется в результате органических процессов как биоматериал почвенных микроорганизмов. Большая часть территории Сибири - это вечная мерзлота, то есть мерзлая почва. Но по мере потепления климата верхние слои вечной мерзлоты тают, и бактериологическая активность возрастает в геометрической прогрессии. Микроорганизмы переваривают и разрушают органические вещества, хранящиеся в мерзлой почве, образуя при этом большое количество метана. Этот метан накапливается под землей, образуя мешочки с горючим газом. Из-за глобального потепления и таяния верхнего слоя замерзшая “шапка” слабеет, газ просачивается наружу и при взрыве образуется воронка”.

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