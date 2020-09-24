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Газета “Айастани Анрапетутюн”: В ООН назрели реформы

Газета “Айастани Анрапетутюн”: В ООН назрели реформы

“Представляете, о необходимости реформирования Совета безопасности говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этот деятель,  проливающий кровь в Ливии и Сирии, заявил, что все страны-члены ООН имеют право быть представленными в Совете безопасности, который в нынешнем составе защищает лишь интересы пяти своих постоянных членов.

“Мир больше пяти, мы - голос совести всего человечества”, - заявил Эрдоган, добавив, что Стамбул, как центр ООН, может внести свой весомый вклад в установление глобального мира и стабильности.

Когда от имени совести мира выступает Турция, говоря о мире и стабильности, становится понятно, что об установлении безопасности говорит президент страны, постоянно бросающий вызов мировой безопасности. Имея на своей совести геноцид полутора миллионов армян, она говорит о совести мира и о мире.

Сколько бы ни говорилось о необходимости реформирования ООН, одно только существование Турции является доказательством того, что все может измениться, кроме сущности”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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