Обсужден отчет Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности

Премьер-министру Николу Пашиняну представлен отчет о работах, осуществленных Инспекционным органом градостроительства, технической и пожарной безопасности за 2019 год и первые 8 месяцев 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, начальник Бюро по координированию работ инспекционных органов Артур Асоян отметил, что этот инспекционный орган был сформирован в результате оптимизации 5 действующих инспекций и выполняет инспекционные функции в сферах городского развития, технической и пожарной безопасности, транспорта, энергетики, землепользования и картографии. Внесены законодательные изменения, регламентированы рамки применения инспекционным органом административной ответственности и полномочий. Как и в других инспекционных органах, здесь также полностью внедрена система проверок, основанных на оценке рисков.

Затем начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Гегам Шахбазян доложил о проделанной за отчетный период работе. По его словам, в 2019 г. в области технической и пожарной безопасности проведены проверки в более чем 1200 школах, и сейчас ведутся переговоры с органами местного самоуправления по устранению недостатков систем автоматической сигнализации и противопожарного оборудования. По поручению премьер-министра проведено 135 проверок, выявлено почти 1200 нарушений, хозяйствующим субъектам даны консультации и предписания по устранению нарушений. Во всех действующих детских лагерях и каруселях Республики Армения были проведены пожарно-технические обследования, в ходе повторных посещений было выявлено, что большинство нарушений устранено.

В сфере градостроительства в ходе более 2700 инспекций было обнаружено 411 самовольных построек, в области транспортной безопасности был проведен мониторинг процесса организации регулярных пассажирских перевозок, эксплуатации автотранспортных средств, работы станций технического осмотра, в области энергетики проведены технические проверки. Представлены предложения по исправлению выявленных недостатков и устранению нарушений. В сфере землепользования проведены проверки в 21 областной общине, зарегистрировано 339 случаев нарушения, составлен 21 акт, по отдельным нарушениям возбуждены уголовные дела.

Шахбазян отметил, что в связи с Covid-19 ряд мероприятий, предусмотренных годовым планом деятельности инспекционного органа на 2020 год, выполнен не в полном объеме. Однако по всем указанным направлениям инспекционные функции выполнялись непрерывно. В связи с эпидемией коронавируса было создано 11 рабочих групп, и в сфере транспорта совместно с полицией проводится ежедневный мониторинг, по результатам которого уже составлено 1797 протоколов. Проверки проводились также на взрывоопасных объектах.

Заслушав отчет, премьер-министр коснулся ряда вопросов, в частности, поинтересовался работой, проводимой после регистрации нарушений правил пожарной безопасности. Были даны разъяснения по результатам исследований, проведенных на рискованных объектах разной значимости, и принятым мерам. Был обсужден вопрос о внедрении системы страхования от пожаров. Глава правительства поговорил также о рисках, связанных с обслуживанием внутридомовых газовых сетей, подчеркнув важность установления стандартов и эффективного надзора.

Премьер-министр коснулся проблемы самовольных построек на территории республики, поинтересовался разрабатываемыми решениями. Ответственные лица сообщили, что с этой целью разработан и введен в оборот пакет соответствующих законодательных регулирований. Никол Пашинян отметил важность распространения среди общественности подхода, согласно которому для проведения любого строительства необходимо наличие соответствующего проекта, подчеркнув, что наличие законодательного поля также будет способствовать исключению самовольного строительства. Были обсуждены также вопросы, связанные с управлением опасными отходами и взрывоопасными объектами.

По итогам обсуждения премьер-министр Пашинян дал поручения ответственным лицам.

Далее будут представлены отчеты о деятельности Инспекционного органа продовольственной безопасности и Инспекционного органа по охране природы и недрам.