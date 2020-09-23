Клиенты “Америабанка” могут следить за ходом выполнения международных переводов SWIFT 

“Америабанк” первым в Армении предоставляет своим клиентам возможность следить за ходом выполнения международных переводов SWIFT в режиме онлайн. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе банка.

“Наши клиенты могут следить за ходом выполнения исходящих переводов через системы Онлайн/Мобайл Банкинг в режиме 24/7, получать полную информацию о поступлении суммы в банк бенефициара без отправки дополнительных запросов.

Америабанк первым в Армении внедрил услугу SWIFT global payment innovation (gpi) и годом ранее был признан международной системой SWIFT полноценным членом платформы gpi, благодаря которой уже сегодня для клиентов создана новая возможность самостоятельно следить за ходом выполнения их переводов. Система SWIFT gpi также включает такие возможности контроля хода выполнения переводов, как приостановка перевода банками-посредниками/корреспондентами, отклонение и возврат перевода.

Америабанк не только создал специальную платформу для своих корпоративных и розничных клиентов, но и может принять на себя роль посредника в регионе. Благодаря широкому географическому охвату, система SWIFT gpi позволяет клиентам Америабанка отслеживать свои переводы в режиме реального времени”, - говорится в релизе банка.