Мечты, которые были у нас при провозглашении независимости, стали реальностью: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю 29-летия независимости направил поздравительное послание. «Арменпресс» представляет послание президента Республики Армения.

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю с нашим важнейшим государственным праздником - Днем Независимости!

В 1991г. 21 сентября мы все вместе и уверенно сказали “да” независимости.

Те мечты, которые мы имели при стремлении к независимости и провозглашении независимости, стали реальностью в лице нашей независимой государственности.

Но этот путь продолжается. Для нас, как для народа и для государства, многое еще впереди - новые программы, новые цели, новые победы.

Для этого у нас должны быть четкое видение, реализуемая программа, а также твердая воля. Будущее рождается в совокупности вытекающих из этого решений и усилий, нашего мышления и сознания, нашей работы, опоры на наши национальные и нравственные ценности, нашу историю, наше наследие.

Лишь человек, общество, народ, не забывающий и ценящий свое прошлое, свои традиции, культуру и язык, смотрящий вперед и ощущающий время, могут развивать как свой духовный и материальный, так и реальный и виртуальный мир.

Как бы мир ни менялся, основой его основ всегда будут доброта, милосердие, стремление к справедливости и истине - все то, на чем основана наша национальная система ценностей.

Наши братья и сестры - воины и Воины-освободители, врачи, интеллигенты, земледельцы или писатели из Армении, Арцаха и диаспоры, все те, кто боролись, посвятили себя Родине - Армении и Арцаху, которые погибли во имя ее независимости, завещали всем нам ничего не жалеть ради ее настоящего и будущего.

Я преклоняюсь перед ними.

Дорогие соотечественники!

И сегодня рядом с нами вновь есть преданные люди, которые защищают нашу культуру и науку, наше здоровье и образование, которые являются носителями и защитниками нашей национальной идентичности и наших ценностей, которые прилагают свои усилия для усиления Родины, безопасности родной земли. Это и военные и медработники, ученых и ИТ-специалисты, педагоги далеких сел и воспитатели детских садов, выращивающие зерно и пекарей, музыканты и спортсмены...

Судьба Родины зависит от всех нас и каждого из нас, нашей способности быть ответственными, брать на себя ответственность, от нашей солидарности, единства, нашей доброты и терпимости друг к другу.

Мы должны быть сплоченными.

Действовать вместе, как бы не отличались наши менталитет, мировоззрения и представления.

День независимости должен быть символом нашего общенационального единства.

Защитим и укрепим нашу Родину - Армению и Арцах, как стержень и опору наших национальных чаяний.

Мир и благополучие нашей Родине и народу!

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Арцах!

Да здравствует единый армянский народ!

Да здравствует гражданин Республики Армения!

И да хранит всех нас Бог”.