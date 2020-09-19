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Скончался один из пострадавших при пожаре в филиале «Коньячного завода Прошян»

Скончался один из пострадавших при пожаре в филиале «Коньячного завода Прошян»

Умер  один из пострадавших при пожаре, вспыхнувшем  в филиале «Коньячного завода Прошян». 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав РА.

«Как мы сообщали, 4 пациента, пострадавшие в результате пожара в филиале «Коньячного завода Прошян», проходят лечение в Национальном ожоговом центре Минздрава РА. К сожалению, вчера один из них умер. Один пациент был выписан», - говорится в заявлении.  

Отмечается, что состояние здоровья остальных 2 пострадавших оценивается как среднетяжелое, они уже  переведены из реанимационного отделения в ожоговое. Все необходимые меры принимаются.

1 сентября в 12:08 часов в областное отделение Национального кризисного центра МЧС РА поступило сообщение о том, что в филиале «Коньячного завода Прошян» в селе Армавир произошел взрыв. Два человека погибли в результате пожара, а четверо пациентов были доставлены в Национальный ожоговый центр.


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