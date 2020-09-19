Ведется следствие по выяснению обстоятельств смерти 30-летней роженицы

18 сентября 2020 г. в 10:20 часов в Шенгавитское отделение полиции РА поступило сообщение из Медицинского центра «Шенгавит» о том, что отмечено осложнение гинекологического анамнеза на 41 неделе беременности, осложнение соматического анамнеза, осложнение акушерского анамнеза, и доставленная в больницу с латентной стадией родов 30-летняя женщина скончалась.

В тот же день, в 10:30 часов, поступило сообщение от ее родственницы о смерти этой 30-летней женщины.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, с учетом того, что в подготовленных материалах есть правовые основания и причина для возбуждения уголовного дела, 18.09.2020г. в Шенгавитском управлении Полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 130 Уголовного кодекса РА (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных, служебных обязанностей лицами, оказывающими медицинские услуги).

Уголовное дело направлено на предварительное следствие в следственный отдел Шенгавитского административного района Следственного комитета РА по Еревану, где оно принято в производство.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза тела для выяснения причины смерти женщины.

Ведется расследование.

Для выяснения всех обстоятельств дела, обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования проводятся необходимые следственно-судебные действия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.