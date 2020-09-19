"Айастани Анрапетутюн": что дали мы нашей независимости?

«Армения встала на путь независимости. Так говорил мой дед. Мне казалось, что это не сливается с общим энтузиазмом тех лет: он был постоянно озабочен. Однажды я задал примитивный вопрос, вполне соответствующий моему возрасту: «Ты что, не рад? Не хочешь стать независимым?» Он ответил: «Независимость подобна горному воздуху, как я могу этого не хотеть?» Потом я нашел у Сагияна: «Какой идиот встанет и скажет «нет» своему кровообращению?»… Мы сказали «да».

Что дали эти годы независимости? Или, вернее, что дали мы нашей независимости, чтобы укрепить и развить ее? Собеседники "Айастани Анрапетутюн", представляющие разные сферы экономики, настроены оптимистично: да, упущения были и есть, но в достижениях и успехах тоже недостатка нет. Доказательство: наше сегодня и наша страна…

Акоп Варданян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры по энергетике, кратко резюмирует процесс обретения нашей новой независимости. «Не хотел бы говорить об упущениях и недостатках, потому что на расстоянии прошедших лет всегда легче оценить, что мы могли сделать, но не сделали. Уверяю вас, было сделано все возможное, а что не было сделано за любой период времени, не было сделано по многим объективным и субъективным причинам. И теперь мы имеем то, что имеем. Давайте оценим то, что имеем, чего мы достигли, и приняв это за основу, давайте двигаться вперед».

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты