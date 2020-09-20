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По траектории истории

По траектории истории

20 сентября 1908г. родился Вазген I из Бухареста. Вазген I — 130-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян. Светское имя румынско-армянского происхождения - Левон Карапет Авраамович Палчян. 130-й Католикос Армянской Апостольской церкви, арменовед, Национальный герой Республики Армения.

-           20 сентября 2011 г. в Ереване  состоялось открытие нового здания Матенадарана.

-            20 сентября 1910 г. родился Кристопор Тапалцян — армянский прозаик, член Союза писателей СССР с 1939 года.

-           20 сентября 1969 г. родился Нарек Аветисян — современный армянский художник и теоретик искусства.

-           20 сентября 1187 г.  Салах ад-Дин начал осаду Иерусалима, которая стала причиной Третьего крестового похода.

-         20 сентября 1918 г. скончался Степан Шаумян — видный деятель Коммунистической партии и международного рабочего движения, теоретик марксизма, социолог, журналист, публицист.

 

 

М. А.

 

 


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