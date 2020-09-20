По траектории истории

20 сентября 1908г. родился Вазген I из Бухареста. Вазген I — 130-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян. Светское имя румынско-армянского происхождения - Левон Карапет Авраамович Палчян. 130-й Католикос Армянской Апостольской церкви, арменовед, Национальный герой Республики Армения.

- 20 сентября 2011 г. в Ереване состоялось открытие нового здания Матенадарана.

- 20 сентября 1910 г. родился Кристопор Тапалцян — армянский прозаик, член Союза писателей СССР с 1939 года.

- 20 сентября 1969 г. родился Нарек Аветисян — современный армянский художник и теоретик искусства.

- 20 сентября 1187 г. Салах ад-Дин начал осаду Иерусалима, которая стала причиной Третьего крестового похода.

- 20 сентября 1918 г. скончался Степан Шаумян — видный деятель Коммунистической партии и международного рабочего движения, теоретик марксизма, социолог, журналист, публицист.

М. А.