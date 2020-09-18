В Армении сформировалась благоприятная бизнес-среда: результаты опроса ВБ

Бизнес в Армении меньше сталкивается с коррупцией, в стране создается более благоприятная среда. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель министра экономики Армении Аваг Аванесян, комментируя результаты опроса Всемирного банка, проведенного среди предприятий Армении. Более 500 представителей малого, среднего и крупного бизнеса из Армении приняли участие в опросе, ответив на различные вопросы.

«Опрос проводился по многим направлениям - от коррупции, налогового администрирования, доступности финансам, гендерных вопросов и т.д., связанных с бизнесом. Если мы посмотрим, сколько организаций в Армении заявили о том, что столкнулись с коррупцией в той или иной форме, то увидим, что это 1,4%. Этот показатель составляет 9,4% в Европе и Центральной Азии и 16,3% в остальном мире», - сказал он.

По другому показателю также имеем благоприятную картину. В частности, сколько компаний в сфере государственных закупок сообщили, что им пришлось сделать кому-то подарок или установить хорошие отношения с кем-то, чтобы выиграть тендер. Эта цифра была равна нулю. В Европе и Средней Азии этот показатель составляет 10%, в мире - 23,6%.

Предприниматели также ответили на вопрос, какой процент от общей стоимости контракта составляет подарок чиновнику. Здесь цифра равна нулю, хотя в случае разрешения на строительство один процент респондентов указал, что они ожидали сделать подарок. Этот показатель составляет 12% в Европе и Центральной Азии и 20,6% в мире.

Опрошенные предприниматели также ответили на вопросы, связанные с проблемами. Ответы показывают, что доступ к финансам остается самой большой проблемой для бизнеса. Кроме того, предприятия подняли вопрос о высоких налогах. Об этом заявили 12,2% респондентов. Этот показатель составляет 19,2% в Европе и Центральной Азии и 12,5% в мире.

«Если мы посмотрим, насколько быстро у нас можно начать бизнес, то можем сказать, что у нас это происходит во много раз быстрее, чем в среднем в Европе и Центральной Азии или в мире. Скажу, что уровень подготовки кадров в наших компаниях остается низким. Проблемной является также вопрос инфраструктуры. В частности, уровень отключений электроэнергии в нашей стране в несколько выше, хотя потери из-за отключения электроэнергии остаются низкими», - сказал замминистра.

Аваг Аванесян подчеркнул, что в целом это важный опрос как с точки зрения инвестиционной, так и бизнес-среды. Он показывает соотношение показателей Армении со средними мировыми показателями.

«Преимущество этого опроса в том, что мы можем сравнить успехи нашей страны, положительные результаты со средними международными показателями, чтобы понять, где у нас есть прогресс, где у нас есть проблемы, где проблемы были в прошлом и они решаются сегодня. Что касается инфраструктуры, образования, организации внешней торговли, то да, у нас есть проблемы, которые нужно решать. Этот опрос может стать руководством для дальнейшего анализа акцентов экономической политики. Это достаточно глубокий отчет по многим вопросам», - добавил Аваг Аванесян.

Опрос проводился среди 546 компаний в период с декабря 2019 по июнь 2020 года. Сферы: продукты питания, другое производство, розничная торговля, прочие услуги и др. Опрос проводился в Ереване, Гюмри и Ванадзоре.