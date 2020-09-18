Трамп назвал условие помилования Ассанжа
16:41, 18 Сентябрь, 2020
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.
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