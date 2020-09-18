США обвинили трех иранцев в краже спутниковых технологий

Власти США предъявили обвинение трем гражданам Ирана за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских аэрокосмических и спутниковых технологиях. Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте американского минюста.

Согласно приложенной на сайте копии обвинения, трое иранцев, действуя в интересах считающегося в США террористической организацией Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана), с июля 2015 по февраль 2019 проводили операцию по взлому большого числа компаний и организаций. В какой-то момент у них был список из 1800 учетных записей для атаки, включая записи, принадлежащие компаниям из аэрокосмического сектора и сферы спутниковых технологий, а также международным правительственным организациям в Австралии, Израиле, Сингапуре, США и Великобритании, говорится в документе.

Каждому из трех обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.