За неделю на травяных участках в областях Армении и Ереване зарегистрировано 115 пожаров

В период с 12-го по 18-е сентября в Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении поступило 115 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Кентрон - 5 га, 5 000 кв/м, 1 000 кв/м, 500 кв/м, 200 кв/м, в административном районе Арабкир - 4 000 кв/м, 1 500 кв/м, в административном районе Канакер-Зейтун - 4 000 кв/м, в административном районе Ачапняк - 700 кв/м, 500 кв/м, 300 кв/м, в административном районе Малатия-Себастия - 1,5 га, 2 000 кв/м, в административном районе Шенгавит - 2 га, 3 000 кв/м, 1 500 кв/м, 1 000 кв/м, 600 кв/м, 500 кв/м, 200 кв/м, в административном районе Эребуни - 11 га, 3 500 кв/м, 2 000 кв/м, 1 000 кв/м, в административном районе Нубарашен - 2 000 кв/м, 2 000 кв/м, в административном районе Нор Норк - 1 000 кв/м, 300 кв/м, в административном районе Аван - 1 га, 600 кв/м, 500 кв/м, 200 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 2 га, 1 000 кв/м, 200 кв/м, в Талине - 5 000 кв/м, 1 500 кв/м, в селе Кош -около 1,5 га, в селе Шамирам - около 9 000 кв/м, в селе Карин - 300 кв/м, в селе Ошакан - 3 000 кв/м, в селе Арагацаван - 5 000 кв/м, на участке вдоль автодороги Талин-Ашнак - 1 га, на участке вдоль автодороги Ахдзк-Техер - 300 кв/м;

В городе Веди Араратской области - 2 га, 1 га, 200 кв/м, в городе Масис - 3 000 кв/м, в городе Арарат - 2 000 кв/м, в селе Айнтап - 1,5 га, в селе Каначут - 5 000 кв/м, в селе Шаумян - 3 000 кв/м, в селе Айанист - 3 000 кв/м, в селе Барцрашен - 2 500 кв/м, в селе Мргаван - 2 000 кв/м, в селе Айнтап - 200 кв/м, на участке вдоль автодороги Веди-Урцадзор - 2,5 га;

В селе Птгунк - 2 000 кв/м, в селе Норакерт - 1 000 кв/м, в селе Таиров - 1 000 кв/м, в селе Бамбакашат - 500 кв/м, в селе Шаумян - 300 кв/м, на участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Маргара - 4 000 кв/м, на участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Шаумян - 700 кв/м, 200 кв/м;

В городе Степанаван Лорийской области - 500 кв/м, в городе Спитак - 200 - кв/м;

В городе Егвард Котайкской области - 6 000 кв/м, 5 000 кв/м, в городе Абовяне - 2 га, 1,5 га, 1 000 кв/м, 700 кв/м, 500 кв/м, 400 кв/м, в Чаренцаване - 3 га, 8 000 кв/м, 7 000 кв/м, 800 кв/м, 600 кв/м, 500 кв/м, 500 кв/м, 300 кв/м, в городе Раздан - 5 га, 3 га, 2 га, - 1 000 кв/м, в селе Арамус - 1 000 кв/м;

В городе Артик Ширакской области - 3 000 кв/м, в селе Заришат - 5 га, в селе Айкадзор - 1 000 кв/м, в селе Саракап - 300 кв/м;

В городе Мегри Сюникской области - 7 500 кв/м;

В селе Арцваберд Тавушской области - 3,5 га, в городе Иджеван - 200 кв/м;

На 5 км автотрассы Ереван-Мегри - 5 000 кв/м;

На участке вдоль автодороги Вайк-Горис - 1 000 кв/м.

Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях, в общей сложности на 96,65 га.