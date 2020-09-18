Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Игуаин покинул “Ювентус”

Игуаин покинул “Ювентус”

Аргентинский нападающий туринского “Ювентуса” Гонсало Игуаин покинул клуб.

Как передает «Арменпресс», клуб и футболист расторгли контракт. Игуаин отныне будет выступать в США в клубе “Интер” Майами. В ближайшее время он подпишет с клубом двухлетний контракт.

Контракт Гонсало Игуаина с “Ювентусом” был подписан до 2021 года. Гонсало Игуаин в составе туринского клуба принял участие в 149 матчах и забил 66 голов.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации