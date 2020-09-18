Игуаин покинул “Ювентус”
09:22, 18 Сентябрь, 2020
Аргентинский нападающий туринского “Ювентуса” Гонсало Игуаин покинул клуб.
Как передает «Арменпресс», клуб и футболист расторгли контракт. Игуаин отныне будет выступать в США в клубе “Интер” Майами. В ближайшее время он подпишет с клубом двухлетний контракт.
Контракт Гонсало Игуаина с “Ювентусом” был подписан до 2021 года. Гонсало Игуаин в составе туринского клуба принял участие в 149 матчах и забил 66 голов.
Подготовила Варвара Айрапетян
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