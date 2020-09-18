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Левон Аронян на онлайн-турнире “Saint Louis Rapid & Blitz” занимает 6-е место

Левон Аронян на онлайн-турнире “Saint Louis Rapid & Blitz” занимает 6-е место

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления в онлайн-турнире “2020 Saint Louis Rapid & Blitz”.

Как передает «Арменпресс», в онлайн турнире состоялись туры 7 - 9. Вначале Аронян уступил двум представителям США - Хикару Накамура, а затем Уэсли Со, но превзошел Переса Домингеса.

Сейчас Аронян, набрав 9 очков из 18-и возможных, занимает 6-е место. Лидирует Уэсли Со с 13 очками. Далее шахматисты поборются в блиц-шахматах.

В турнире кроме Ароняна участвуют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффрин Сьон, Алиреза Фируджа и Пентала Харикришна.

Призовой фонд турнира составляет 250 000 долларов США. Победитель получит 50 000 долларов США.

Подготовила Варвара Айрапетян


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