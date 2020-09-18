“Ереванский бестселлер”: на первой горизонтали “Золотой теленок”: переводы, август 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные составлены по итогам продаж за август.

На первой горизонтали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Золотой теленок”. Это вторая совместная работа Ильфа и Петрова. В романе представлены злоключения знаменитого Остапа Бендера и других “детей” лейтенанта Шмидта. Действия происходят на фоне советской действительности 1930-х годов. Этот роман-фельетон со всей остротой и иронией представляет новое советское общество. Впервые роман был издан в 1931 году и по сей день он сохраняет свою актуальность, благодаря тонкому юмору и крылатым выражениям, нашедшим место в романе. Перевод Ашика Казаряна.

“Манон Леско” аббата Прево занимает второе место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гиланяна.

Известный роман Харуки Мураками “Норвежский лес” на третьем месте. Он принес грандиозный успех этому современному японскому писателю. Эта печальная история о мучительном зарождении невероятной любви. Она переплетена мятежными акцентами ностальгии и дыханием смерти, имеет отпечаток сугубо японской деликатности даже в самых откровенных сценах. Перевод Лилит Хансулян.

На четвертом месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Маро Мадоян-Аладжаджян.

На пятой горизонтали - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На шестом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной -возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, что случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить. Перевод Мери Даллакян.

На седьмом месте Роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

Восьмое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На девятом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

На десятом месте - “Человеческая комедия” Уильяма Сарояна. Действие романа происходит в вымышленном городе Итака, в штате Калифорния, во время Второй мировой войны. Прообразом города послужил родной город Сарояна Фрезно. Гомер Макаулей - 14-летний мальчик, который растет в семье без отца в годы Второй мировой войны в городе Итака, в Калифорнии. Старший брат Гомера Маркус ушел из дома, чтобы воевать, и Гомер чувствует необходимость взять на себя роль мужчины в доме. Чтобы заработать деньги, мальчик приходит на работу в почтовый телеграфный офис, и ему время от времени приходится родственникам погибших солдат доставлять телеграммы о смерти. Перевела Нуне Торосян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).