В Литве отметят День независимости Армении концертной программой с участием лауреата многих престижных международных наград, оперной певицы Асмик Григорян и оперного певца, народного артиста Армении Барсега Туманяна. Концерт посвящен также оперному певцу, режиссеру, заслуженному артисту Армянской ССР Гегаму Григоряну, выступавшему в Национальном театре оперы и балета Литвы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на lrt.l, концерт состоится 18 сентября в оперном театре Литвы.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Литовской Республике Тигран Мкртчян подчеркнул, что праздник важен для Литвы, поскольку Литва первой в мире признала независимость Армении, а Армения установила первые дипломатические отношения с Литвой.

На концерте, свидетельствующей о дружбе между Арменией и Литвой, выступят также тенор Ованес Айвазян и дирижер Вардан Григорян.

Асмик Григорян, дочь Гегама Григоряна, призналась, что, хотя ее отца больше нет с нами, создается впечатление, что он всегда рядом с ней на сцене.