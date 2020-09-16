Премьер коснулся вопроса о голосовании в ООН по вопросу Беларуси

В Национальном Собрании премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса о том, почему во время 45-й сессии Совета ООН по правам человека Армения с Анголой, Камеруном, Демократической Республикой Конго, Нигерией воздержалась при голосовании обсуждения вопроса изучения нарушений прав человека в Беларуси.

Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос депутата НС Карена Симоняна, Никол Пашинян сказал: «Мне интересно, что Вы имели в виду, когда перечисляли названия этих стран? Я имею в виду, для Вас есть определенная сортировка стран? Меня удивляет, что такие вопросы возникают, потому что Армения является членом ЕАЭС, у Армении нет одного направления, односторонних интересов, принципов. Такая позиция была принята в сочетании с этими принципами».

Никол Пашинян напомнил, что во время революции 2018 года они заявили, что революция является внутригосударственной повесткой дня и они не собираются экспортировать или импортировать революцию.

«В Армении так много проблем в области прав человека, что нам хватает собственных проблем. Что вы имеете в виду, когда говорите, что Армения считала себя частью европейской семьи? Беларусь также считала себя частью европейской семьи, настолько, что она является членом ОБСЕ, членом Восточного партнерства. Армения также является членом ЕАЭС, она также является членом СНГ и ОДКБ.

Любое государство в первую очередь руководствуется своими национальными интересами. Если Вы предлагаете сделать Армению исключительным государством, которое будет действовать иначе, я предлагаю включить этот тезис в программные положения деятельности Вашей партии», - сказал премьер.