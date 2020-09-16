Не исключается взаимное признание тестов на коронавирус в рамках ЕАЭС: проектируется приложение 

В рамках Евразийского экономического союза не исключается, что будет осуществлен процесс взаимного признания тестов на коронавирус. Как сообщает Арменпресс, об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Айка Конджоряна.

Депутат напомнил, что граждане, желающие поехать в Россию, уже долгое время проводят акции протеста, и поинтересовался новостями в этой связи.

«Проблема действительно сложная, она касается не только Армении. На территории СНГ и ЕАЭС сегодня нет регулярных пассажироперевозок, есть только один сухопутный маршрут - Беларусь-Россия, но он находится в сфере действия другого регулирования.

Мы посчитали, что наиболее эффективной платформой для общего решения проблемы является платформа ЕАЭС, которая выходит за рамки полномочий в области здравоохранения, но, тем не менее, ЕАЭС имеет достаточно инструментов для установления и регулирования общих правил. Этот вопрос стоит в повестке дня, завтра он также будет обсуждаться. Думаю, окончательные решения мы примем 8-9 октября», - сказал вице-премьер.

Григорян также отметил, что, поскольку у всех стран-членов ЕАЭС есть предрасположенность реально урегулировать проблему, решить ее, максимально снизить ограничения, на данный момент уже реализуется в проекте приложения ЕАЭС.

«Предварительные решения будут такими, что процесс взаимного признания тестов тем не менее будет осуществлен. Не думаю, что в ближайшем будущем какая-либо страна свободно откроет. И в этом смысле должно быть цифровое приложение, сейчас в этом направлении ведется интенсивная работа, чтобы наши решения подлежали реализации, контент включен в приложение», - сказал вице-премьер и выразил надежду, что в определенном формате оно заработает в ближайшее время.