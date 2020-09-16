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Участники фестиваля “STARMUS” проведут лекции для армянских школьников и студентов

Участники фестиваля “STARMUS” проведут лекции для армянских школьников и студентов

В рамках самого значимого в мире научного и культурного VI фестиваля “STARMUS”, который пройдет в Армении в 2021 году, наша страна примет десятки лауреатов Нобелевской премии, всемирно известных ученых, искусствоведов.

В течение недели они будут выступать с лекциями для учащихся и студентов Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 16 сентября заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“В рамках фестиваля будут организованы различные мероприятия”, - подчеркнул министр.

VI фестиваль “STARMUS” состоится в Армении с 6 по 11 сентября 2021 года. Фестиваль объединяет искусство, науку и технологии. Это один из способов вдохновить молодое поколение, сделать занятие наукой популярным и привлекательным.


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