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Из озера Севан на оросительные цели выпущено 155 млн 298 000 кубометров воды

Из озера Севан на оросительные цели выпущено 155 млн 298 000 кубометров воды

По состоянию на 15 сентября 2020 года в оросительных целях из озера Севан сделан водозабор в объеме 155 миллионов 298 000 кубометров воды.

 В службе “Армгидромет” МЧС Армении Арменпресс сообщили, что в период с 9 января по 15 сентября этого года туннельным каналом Арпа-Севан в озеро Севан поступило 170 млн 884 000 кубометров воды.

По состоянию на 15 сентября 2020 года уровень воды в озере Севан находится на высоте 1 900 метров 66 сантиметров над уровнем моря, что на 4 сантиметра выше, чем в тот же день прошлого года.

Хосров Хлгатян


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