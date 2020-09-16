Из озера Севан на оросительные цели выпущено 155 млн 298 000 кубометров воды

По состоянию на 15 сентября 2020 года в оросительных целях из озера Севан сделан водозабор в объеме 155 миллионов 298 000 кубометров воды.

В службе “Армгидромет” МЧС Армении Арменпресс сообщили, что в период с 9 января по 15 сентября этого года туннельным каналом Арпа-Севан в озеро Севан поступило 170 млн 884 000 кубометров воды.

По состоянию на 15 сентября 2020 года уровень воды в озере Севан находится на высоте 1 900 метров 66 сантиметров над уровнем моря, что на 4 сантиметра выше, чем в тот же день прошлого года.

Хосров Хлгатян