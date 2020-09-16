Пожарные-спасатели потушили пожары на разных участках, в общей сложности на 7,54 га.

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 15 сентября поступило 12 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Шенгавит - 3 000 кв/м, 1 500 кв/м, в административном районе Нубарашен - 2 000 кв/м, в административном районе Эребуни - 1 000 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 200 кв/м;

В городе Веди Араратской области - 2 га, в селе Айнтап - 200 кв/м;

В селе Таиров Армавирской области - 1 000 кв/м, на участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Маргара - 4 000 кв/м;

В городе Бюрегаван Котайкской области - 7 000 кв/м, в городе Чаренцаван - 500 кв/м;

В селе Арцваберд Тавушской области - 3,5 га.

Пожарные-спасатели потушили возгорания на вышеуказанных территориях, в общей сложности на 7,54 га.