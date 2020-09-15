Аркадий Хачатрян избран председателем комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам

Пост председателя постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по финансово-кредитным и бюджетным вопросам отныне будет занимать депутат от фракции “Просвещенная Армения” Аркадий Хачатрян. Как передает «Арменпресс», Хачатрян был избран на этот пост путем закрытого тайного голосования.

Из 132 депутатов в голосовании приняли участие 100, за проголосовали 96 депутатов, против - 4.

После сложения мандата Мане Тандилян должность председателя комиссии оставалась вакантной. “Просвещенная Армения” предложила кандидатуру Аркадия Хачатряна.

Анна Григорян