В Гюмри открылся Центр обслуживания Северной внешнеэкономической деятельности

В Гюмри 15 сентября начал действовать Центр обслуживания Северной внешнеэкономической деятельности. Как сообщает «Арменпресс» Центр обслуживания Северной внешнеэкономической деятельности намного облегчит внешнеэкономические работы. Хозяйствующие субъекты смогут пользоваться услугами формата “одно окно”, а взаимодействие таможенный орган - хозсубъект переносится на новую и современную платформу, основанную на модернизированных инфраструктурах и современных технологических решениях.

В церемонии открытия принял участие председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян.

По словам главы комитета, запуск центра станет переломным моментом в дальнейшем развитии таможенного органа и определения стратегических целевых направлений. “Я уверен, что запуск этого центра придаст новый импульс работе таможенных органов Комитета государственных доходов и станет переломным для развития дальнейших целевых стратегических направлений таможенных органов. Таким образом, открывая этот центр внешнеэкономической деятельности, мы можем подтвердить, что взаимодействие таможенный орган - хозяйствующий субъект переходит на новую и современную платформу, основанную на модернизированных инфраструктурах и современных технологических решениях. Центр обслуживания внешнеэкономической деятельности Гюмри - значительный шаг с внедрением высококачественной клиентоцентричной модели, обеспечивающей высокое качество таможенного органа. В дальнейшем мы планируем расширить спектр предоставляемых услуг, основываясь на максимальной оптимизации потребностей и бизнес-процессов”, - отметил председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян, добавив, что пока центр будет служить в качестве управления Северной таможни, осуществляя соответствующие функции управления и концентрируясь на таможенных задачах, касающихся экспорта через северные ворота.

Созданием Центра обслуживания Северной внешнеэкономической деятельности предоставляется возможность обеспечить оказание услуг под одной крышей, физическое присутствие в центре органов, занимающихся операциями ВЭД, а также оказание услуг с применением систем электронного управления. С внедрением такого подхода планируется и создание платформы тесного сотрудничества между таможенными органами, предоставляющими разрешительные документы и другими государственными органами, занимающимися деятельностью ВЭД. Это позволит обеспечить хозяйствующим субъектам плавность процессов, исключая необходимость многократного представления документов и информации в различные ведомства.

Строительные работы Центра обслуживания Северной СЭЗ начались с августа 2019 года. На строительство центра по сей день из госбюджета выделено около 5 млрд драмов. Ведутся проектные работы для продолжения строительства по второму этапу, после завершения которых, определится сумма, необходимая для второго этапа. Центр обслуживания ВЭД полностью будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.

Арменуи Мхоян