“Ливерпуль” попытается приобрести Мбаппе

Нападающий сборной Франции по футболу и клуба ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в “Ливерпуль”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Mundo Deportivo”. Мбаппе сообщил руководству клуба, что покинет Париж в 2021 году. Если Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ, то “Ливерпуль” попытается приобрести форварда. Он будет вынужден продать хотя бы одного из своей тройки нападающих - Мане-Салах-Фирмино.

Ранее сообщалось, что мадридский “Реал” в 2021 году намерен подписать контракт с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Королевский клуб попытается приобрести форварда в следующем году, а ПСЖ отпустит Мбаппе, так как контракт футболиста с парижским клубом истекает в 2022 году.

Ранее ходили слухи, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе намерен остаться в Париже и помочь клубу завоевать как можно больше титулов.

Подготовила Варвара Айрапетян