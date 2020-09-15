Для КГД нет привилегированных бизнесменов

Для Комитета по государственным доходам привилегированных бизнесменов нет. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Гюмри заявил председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян.

“Думаю, вы убедились, что за последние два года для КГД не было привилегированных лиц, мы доказали это своей работой и неоднократно обосновывали это”, - сказал председатель КГД.

По его словам, комитет осуществляет функции в отношении всех тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых имеет соответствующее основание. “По тем или иным причинам в КГД уже давно не предпринимаются мероприятия, обусловленные личностью бизнесмена”, - заверил Эдвард Ованнисян.

Арменуи Мхоян