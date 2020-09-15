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Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74

Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74

Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в США, фотографию с изображением российских самолетов и автоматов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Politico.

На плакате с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько силуэтов военных с оружием, на фоне которых летят три истребителя.

Опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что на иллюстрации изображены МиГ-29 российского производства, а в руках у одного из военнослужащих — автомат АК-74.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

 


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