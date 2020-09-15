Любовь - наша сила, надежда и будущее: Эрик Карапетян представил альбом “Пандемия любви”

Несмотря на распространение вируса, который нанес культуре большой ущерб, также как и другим сферам, многие артисты не переставали работать и продолжали создавать новые произведения, которые уже представляют обществу. Среди них и певец Эрик Карапетян, который в этих трудных условиях вынес на суд своих поклонников новый альбом “Пандемия любви”.

Как передает «Арменпресс», певец на своей странице в Facebook написал: “Наконец, представляю вам мой новый визуальный альбом “Пандемия любви”, созданный в совершенно новых для нас условиях, в котором 5 визуальных песен. Каждая из них призвана напомнить вновь, что независимо от условий, любовь - это наша сила, надежда и будущее.

Истории любви бесконечны. Они продолжаются…”.

Эрик опубликовал видеоролики с песнями “Мое сердце болит”, “Пока я есть” и др., которые за несколько часов набрали тысячи просмотров, удостоившись многочисленных положительных комментариев.