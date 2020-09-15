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Даты проведения чемпионата мира по борьбе не изменились

Даты проведения чемпионата мира по борьбе не изменились

Даты проведения чемпионата мира по борьбе не изменились. «Арменпресс» передает это, ссылаясь на сообщение ТАСС. На заседании Исполкома Международной федерации борьбы было принято решение чемпионат мира среди взрослых провести в декабре. Однако велика вероятность того, что молодежный чемпионат мира не состоится.

Чемпионат мира пройдет в Белграде с 12 по 20 декабря.

Подготовила Варвара Айрапетян


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