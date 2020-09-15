Даты проведения чемпионата мира по борьбе не изменились
11:39, 15 Сентябрь, 2020
Даты проведения чемпионата мира по борьбе не изменились. «Арменпресс» передает это, ссылаясь на сообщение ТАСС. На заседании Исполкома Международной федерации борьбы было принято решение чемпионат мира среди взрослых провести в декабре. Однако велика вероятность того, что молодежный чемпионат мира не состоится.
Чемпионат мира пройдет в Белграде с 12 по 20 декабря.
Подготовила Варвара Айрапетян
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