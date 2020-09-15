Трамп сожалел, что расследование Мюллера помешало ему выстроить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп сожалел, что расследование приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году помешало ему выстроить отношения с Москвой и совершить вместе "великолепные дела". Как передает Арменпресс, об этом говорится в новой книге журналиста, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, базирующейся в том числе на 18 эксклюзивных интервью с американским лидером. Посвященная президенту США книга под названием "Ярость" (Rage) поступила в продажу во вторник и имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы могли совершить такие великолепные дела с Россией, но это фальшивое расследование по России, которое, как теперь выяснилось, было начато путем обмана, с корыстной целью и нелегально, помешало нам", - приводит журналист слова американского президента.

Трамп утверждал также, что российский лидер Владимир Путин и сам говорил ему об этом во время одной из встреч.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.