Армен Саркисян встретился с лордом Ара Дарзи

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с директором Института глобальных инноваций при Имперском колледже Лондона, профессором лордом Ара Дарзи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян и лорд Ара Дарзи обсудили, в частности, перспективы сотрудничества в рамках президентской программы ATOM. Особенно, с учетом того, что лорд Дарзи с 1 сентября 2020 года вступил на должность председателя Британской ассоциации науки (BSA). В этом контексте была обсуждена возможность реализации в рамках ATOM программы “Искусственный интеллект и общественное здоровье”

Президент Армен Саркисян пригласил лорда Ара Дарзи выступить на предстоящем в Армении 10 - 11 октября II Армянском саммите мыслей.