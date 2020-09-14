С 15 сентября школьники вновь смогут посещать учреждения культуры

С начала нового учебного года, с 15 сентября, будет продолжена абонентская школьная программа. Как передает «Арменпресс», Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщает, что музеи, вовлеченные в эту программу, по абонентским билетам вновь станут доступны около 400 000 ученикам и учителям школ республики. В рамках программы будет продолжено посещение учреждений культуры по принципу свободного выбора школьников и учителей.

Программа внедрения абонентской школьной системы предусмотрена для учеников и учителей 1-12 классов государственных общеобразовательных школ. Внедрение этой системы даст возможность каждому ученику и учителю в течение учебного года бесплатно побывать в трех учреждениях культуры. Цель программы - стимулировать связь школа - учреждение культуры, способствовать художественному воспитанию и эстетическому развитию детей и подростков. Программа стартовала с ноября 2018 года.