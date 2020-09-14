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В старшей школе № 3 Артика ведутся работы по капитальному строительству

В старшей школе № 3 Артика ведутся работы по капитальному строительству

Министр НОКС Араик Арутюнян для ознакомления с ходом строительных работ посетил старшую школу № 3 Артика.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, здесь уже завершены работы по демонтажу старого здания старшей школы. Школа будет сдана в эксплуатацию в следующем году.

Строятся также площадка, футбольные и теннисные площадки, внешние и внутренние лестницы и пандусы.

Вышеуказанная старшая школа - одна из 8 старших школ, реконструируемых и капитально ремонтируемых при финансировании средств из государственного бюджета и Всемирного банка.


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