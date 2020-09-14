Партия “Процветающая Армения” не примет участия в выборах судей КС

Парламентская фракция “Процветающая Армения” не примет участия в выборах судей Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального собрания Армении 14 сентября перед обсуждением вопроса о кандидатурах заявила Наира Зограбян.

“Мы решили и не будем участвовать в выборах судей Конституционного суда. Мы неоднократно заявляли, что нарушены процедуры”, - сказала Зограбян.

Фракция “Просвещенная Армения” также как и “Процветающая Армения” выразила свое недовольство тем, что не было встреч кандидатов с фракциями.

Национальное собрание Армении на заседании 22 июня во втором чтении и полностью приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается заменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, занимающих должность не менее 12 лет. После вступления в силу конституционных изменений Грайр Товмасян больше не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. На вакантное место трех судей КС свои кандидатуры выдвинули правительство, президент Республики Армения и общее собрание судей. Кандидат от общего собрания судей - Ерванд Худкарян, от президента - Артур Айвазян, от правительства - Эдгар Шатирян.