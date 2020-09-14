Подобная политика не приветствуется: Мнацаканян о действиях Турции

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает, что действия Турции на Кавказе подрывают усилия, направленные на мир и стабильность в регионе.

Как передает «Арменпресс», такое мнение он выразил на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

В ответ на вопрос корреспондента издания “Скай ньюз арабия” глава МИД Армении подчеркнул, что во время июльских столкновений на армяно-азербайджанской границе Турция была единственной страной, которая выступила с односторонним и очень агрессивным подходом, с односторонней поддержкой Азербайджана. Она высказала агрессивный подход, адресованный Армении и армянскому народу, который выражался и риторикой на всех уровнях и соответствующими действиями.

“Конечно, мы становимся свидетелями попыток накопления их военного потенциала. Мы получаем информацию об иностранных боевиках, которые должны быть переведены в Азербайджан или, возможно, уже переведены. Мы становимся свидетелями большого военного присутствия, военного укрепления. Все это именно те действия, которые подрывают усилия, направленные на мир и стабильность в регионе. В вопросе своей защите мы настроены решительно. Мы решительно отрицаем любую политику проявления силы, агрессивного и дестабилизирующего характера, направленную на распространение влияния, которое по своей сути агрессивно и дестабилизирует. Мы становимся свидетелями этой политики распространения влияния от Восточного Средиземноморья до Северной Африки и Ближнего Востока, а также и на Южном Кавказе. Подобная политика отнюдь не приветствуется”, - сказал Мнацаканян.