Доминик Тим - победитель Открытого чемпионата США

Победитель Открытого чемпионата США по теннису 2020 года - австриец Доминик Тим.

Как передает «Арменпресс», в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке в финале встретились теннисисты из Австрии и Германии - Доминик Тим и Александр Зверев. Уступив в первых двух сетах Тим, сумел победить в следующих трех со счетом - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

Доминик Тим - первый австриец, выигравший US open, и это его первый титул Большого шлема.

Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии турнир был проведен в особом формате, поэтому в турнире этого года не участвовал ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян