Доминик Тим - победитель Открытого чемпионата США
09:00, 14 Сентябрь, 2020
Победитель Открытого чемпионата США по теннису 2020 года - австриец Доминик Тим.
Как передает «Арменпресс», в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке в финале встретились теннисисты из Австрии и Германии - Доминик Тим и Александр Зверев. Уступив в первых двух сетах Тим, сумел победить в следующих трех со счетом - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.
Доминик Тим - первый австриец, выигравший US open, и это его первый титул Большого шлема.
Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии турнир был проведен в особом формате, поэтому в турнире этого года не участвовал ряд звезд мирового тенниса.
Подготовила Варвара Айрапетян
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