Спасатели потушили пожары на участках общей площадью 5,5 га

11 сентября в Национальный центр управления кризисными ситуациями МЧС поступило 13 сигналов о пожарах на различных растительных участках страны площадью 200 и более квадратных метров.

Об этом Арменпресс сообщилив Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В Ереване, в административном районеШенгавит— 600 квадратных метров, административный район Арабкир— 1500 квадратных метров, административный район Кентрон— 1000 квадратных метров,

В Арагацотнской области, в городе Аштарак— 1000 квадратных метров, в селе Карин — 300 квадратных метров,

В Араратской области, в городе Веди— 200 квадратных метров, 1 га,

В Армавирскойобласти, в селе Бамбакашат—500 квадратных метров, в селе Норакерт—1000 квадратных метров,

В Котайкской области, в городе Чаренцаван— 3 га, 600 квадратных метров, в городе Раздан— 600 квадратных метров,

В Сюникской области, в городе Мегри— 7500 квадратных метров.

Спасатели потушили пожары, возникшие на вышеуказанных территориях, общей площадью 5,5 га.