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Гнел Асратян назначен руководителем Инспекционного органа охраны природы и недр

Гнел Асратян назначен руководителем Инспекционного органа охраны природы и недр

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гнел Асратян назначен руководителем Инспекционного органа охраны природы и недр.

Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 8 Закона Республики Армения “Об инспекционных органах”, Гнел Асратян назначается руководителем Инспекционного органа охраны природы и недр”, - говорится в решении.

Другим решением премьер-министра Гнел Асратян был освобожден от должности заместителя руководителя Инспекционного органа охраны природы и недр.


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