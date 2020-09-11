Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гнел Асратян назначен руководителем Инспекционного органа охраны природы и недр.

Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 8 Закона Республики Армения “Об инспекционных органах”, Гнел Асратян назначается руководителем Инспекционного органа охраны природы и недр”, - говорится в решении.

Другим решением премьер-министра Гнел Асратян был освобожден от должности заместителя руководителя Инспекционного органа охраны природы и недр.