Легкоатлеты возобновляют международные турниры

13:10, 11 Սեպտեմբեր, 2020

Ранним утром 11 сентября делегация Армении рейсом Ереван-Минск-Стамбул вылетела в Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении.

В Стамбуле с 12 по 13 сентября пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике до 20 лет.

В команде Армении семь спортсменов. Легкоатлеты выступят в видах: прыжки в длину, тройной прыжок, бег и бег с барьерами.

С 19 по 20 сентября в румынском городе Клуж-Напока пройдет чемпионат Балканских стран по легкой атлетике среди взрослых. На этом чемпионате 12 армянских легкоатлетов будут сопровождать три тренера.

Подготовила Варвара Айрапетян